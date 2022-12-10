Болельщики сборной Бразилии издевались над Месси. Но всё закончилось океаном слёз

Фанаты сборной Бразилии – прямо сейчас самые несчастные люди на Земле. Их сборная, будучи одним из главных фаворитов чемпионата мира, вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, проиграв по пенальти Хорватии.

После решающего промаха Маркиньоса фанатская трибуна Бразилии превратилась в океан из слёз. Плакали все: дети, женщины, мужчины. А те, кто нашел в себе силы этого не делать, сидели без слов, колотили кресло или просто смотрели в пол.

«Нельзя останавливаться играть в футбол за несколько минут до конца, если ты ведёшь 1:0! Нельзя, — кричал мне хриплым голосом в ухо один бразилец. — Мы отдали этот матч! А хорваты сделали то же самое, что сделали с вами, Россией, четыре года назад. Теперь я понимаю вашу боль».

Слёзы болельщиков сборной Бразилии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хотя по ходу матча вообще нельзя было предположить, что бразильцы уйдут с этой игры в подобном состоянии. Их сборная владела колоссальным преимуществом, а фанаты это чувствовали и почти не сомневались в успехе, даже когда матч ушёл в дополнительное время.

Поддержка сборной Бразилии раскачивалась по ходу футбола. В первом тайме она была совсем тихой, во втором запевала кричалки гораздо громче. А вот в дополнительное время трибуны ушли в отрыв.



«Криштиану Роналду приехал отдыхать, а Месси может пойти ***** — у нас есть Неймар», — такой чант они затянули с началом дополнительного времени.

А после гола Неймара в ход пошла бразильская нетленка: «О Ди Мария. О Маскерано. О Месси, чао. Месси, чао. Месси, чао, чао, чао».

Когда счёт стал 1:0, на трибуне начался карнавал. Несмотря на то что оставалось ещё 15 минут, никто уже не сомневался в победе Бразилии. Некоторые фанаты уже даже не смотрели на поле, а фотографировались друг с другом, празднуя успех. Тем оглушительнее для них был гол Петковича — трибуну вмиг накрыла тишина. А дальше была серия пенальти. И слёзы, слёзы, слёзы. Океан из слёз.

Бразильских фанатов очень жаль. Видеть плачущих людей из-за футбола — невыносимо. Но в этом и заключается цинизм этой игры: тот, кого ты провожаешь кричалкой «Чао», идёт дальше, а ты – едешь домой.