Батистута поздравил Месси с повторением своего рекорда
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Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута поздравил Лионеля Месси с десятым голом на чемпионатах мира. Лионель сравнялся с Габриэлем по голам на этих турнирах. Игроки являются лучшими бомбардирами сборной Аргентины на мундиалях.
«Дорогой Лео, поздравляю тебя! Рекорд принадлежал мне 20 лет, и я этим наслаждался. Делить его с тобой – удовольствие и большая честь для меня. Я всем своим сердцем надеюсь на то, что ты побьёшь рекорд уже в следующем матче!» – написал Батистута в социальной сети.
Лионель Месси отметился голом с пенальти и помог сборной Аргентины одолеть национальную команду Нидерландов. Основное время матча закончилось вничью (2:2), а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:3).
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