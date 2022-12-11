Роналду плакал, игроки Марокко ликовали и подкидывали тренера. Лучшие фото матча

Вчера, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» проходил матч четвертьфинала чемпионата мира. Играли сборные Марокко и Португалии. Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0.



На 42-й минуте счёт открыл Эн-Несири: Юссеф головой замкнул передачу с фланга, которую исполнил Яхья Аттийят-аллах.



В полуфинале чемпионата мира сборная Марокко сыграет со сборной Франции.



Лучшие кадры встречи Марокко — Португалия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, сборная Марокко стала первой африканской командой, пробившейся в полуфинал мундиаля.



Ранее трижды команды Африки доходили до стадии четвертьфинала, и все три раза никто не сумел одолеть своего соперника. В 1990 году Камерун уступил Англии в дополнительное время (2:3), в 2002 году Сенегал проиграл Турции в овертаймах, а в 2010 году Гана в серии пенальти не сумела взять верх над Уругваем — 2:4.