Мирзоян: раз «Спартак» инициировал получение Промесом российского гражданства, он им нужен

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова о том, что нападающий «красно-белых» Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Раз «Спартак» инициировал, значит, Промес им нужен. Это ведущий игрок в команде, и руководство посчитало, что он может помочь команде не только сейчас, но и в дальнейшем. Наверное, они поступают правильно в сложившейся обстановке, да и на будущее», — приводит слова Мирзояна Metaratings.

Квинси Промес в 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги забил 14 мячей и делит первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым. Присвоение нидерландскому футболисту гражданства России остаётся под вопросом, так как на родине он является фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками, однако вероятность положительного исхода довольно высока.