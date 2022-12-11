Судьи бригады Матеу Лаоса считают, что игроки Аргентины и Нидерландов мало помогали ему
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Арбитры бригады Матеу Лаоса считают, что игроки сборных Аргентины и Нидерландов мало помогали ему во время матча четвертьфинала ЧМ.
«Мне удалось поговорить с бригадой Матеу Лаоса, и они сказали мне, что ни разу в карьере у него не было матча, в котором игроки помогали бы ему так мало, а между скамейками запасных шла такая война. Это был ненормальный футбольный матч», – сказал журналист COPE Маноло Лама.
Основное время матча Аргентина — Нидерланды завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:3). Главный арбитр встречи Матеу Лаос показал 15 жёлтых карточек, что стало рекордом чемпионатов мира. В полуфинале (13 декабря) сборная Аргентины встретится с Хорватией, матч начнётся в 22:00 мск.
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