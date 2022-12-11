Тчуамени: сборной Франции пришлось терпеть в матче с Англией, но это чемпионат мира

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Англии (2:1).



«Нам нужно продолжать в том же духе и не отставать от соперников. Мы чувствуем, что здесь формируется настоящая команда. Нам пришлось терпеть, но это чемпионат мира. Мы играли против отличной английской сборной, которая создавала нам проблемы. Но мы смогли выстоять, забить ближе к концу игры и довести матч до логического завершения.



Чемпионы мира? Нам для начала следует одержать победу в следующем матче. Необходимо подготовиться к этой замечательной сборной Марокко, а потом уже думать о финале. Матч с Марокко будет отличным, я в этом уверен», — приводит слова Тчуамени beIN Sports.