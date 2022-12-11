Тренер Франции Дидье Дешам: очень горжусь командой
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам похвалил команду после матча четвертьфинала ЧМ-2022 со сборной Англии.
«Я очень горжусь командой за все моменты, которые мы проводим вместе каждый день. Мне приятно видеть игроков такими. И лучший цемент для этого — результаты, достижения. Одного качества недостаточно, есть ещё и ум, и, может быть, немного опыта. У меня есть молодые игроки, есть коллективная сила, которая проявилась с самого начала. На этом уровне необходимо несколько качеств, чтобы переломить ход матча на чемпионате мира», — сказал Дешам на пресс-конференции.
Сборная Франции победила Англию со счётом 2:1. В полуфинале французы встретятся со сборной Марокко, которая сенсационно обыграла Португалию в 1/4 финала.
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