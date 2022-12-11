Дешам: мало кто мог ожидать Марокко в полуфинале чемпионата мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала ЧМ со сборной Марокко.
«Мы приближаемся к цели, но впереди следующий этап, и нам очень важно верить. Для этого нам нужно преодолеть матч в среду. Мы удовлетворены тем, что сделали, но не довольствуемся этим. История обладателей титула до сих пор была довольно негативной, мы можем быть удовлетворены, если переломим тенденцию. Это было бы очень хорошо, но в среду ещё предстоит сделать важный шаг. Мало кто мог ожидать Марокко в полуфинале чемпионата мира. Но после того, что они сделали, это больше не сюрприз. Они заслуживают того, чтобы быть здесь. Как и мы, у них будет возможность побороться за место в финале. Это их заслуга, никто не может её у них отнять», — сказал Дешам на пресс-конференции.
- 11 декабря 2022
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