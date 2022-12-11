Игрок Англии Хендерсон проигнорировал Мбаппе и не пожал ему руку перед матчем с Францией

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон проигнорировал нападающего Франции Килиана Мбаппе и не пожал ему руку перед матчем команд в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Инцидент произошёл перед началом матча, когда обе команды находились в подтрибунном помещении и готовились к выходу на поле. Мбаппе, который пришёл туда чуть позже Хендерсона, протянул ему руку, чтобы поприветствовать англичанина, однако тот не ответил на этот жест взаимностью и не посмотрел в сторону французского нападающего. Форвард сборной Франции отреагировал на такой поступок Хендерсона саркастической улыбкой, после чего отошёл от футболиста соперников и начал готовиться к матчу.

Сборная Франции одержала победу над Англией 2:1, пробившись в полуфинал турнира в Катаре.

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