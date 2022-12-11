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Суарес — Неймару после вылета Бразилии с ЧМ: оставайся сильным, братишка

Суарес — Неймару после вылета Бразилии с ЧМ: оставайся сильным, братишка
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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поддержал бразильского форварда Неймара после вылета национальной команды Бразилии с ЧМ-2022.

Напомним, Бразилия проиграла сборной Хорватии в 1/4 финала турнира (1:1, 2:4 — по пенальти). Позже Неймар опубликовал эмоциональное сообщение на своей странице в социальных сетях, в котором признался, что это поражение психологически его уничтожило.

«Много сил тебе, брат. Выше нос. Мы много раз падали, но всегда находили силы продолжать путь, потому что мы готовы упорно бороться, чтобы добиться успеха в этом прекрасном виде спорта. Оставайся сильным, братишка», — написал Суарес в ответ на пост Неймара.

Ранее сборная Уругвая не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022, заняв третье место в группе с Португалией, Южной Кореей и Ганой. Напомним, Суарес и Неймар прежде вместе играли за «Барселону».

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