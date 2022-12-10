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Неймар — о вылете Бразилии с ЧМ: сначала меня парализовало, потом я не переставая плакал

Неймар — о вылете Бразилии с ЧМ: сначала меня парализовало, потом я не переставая плакал
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Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от вылета своей команды с чемпионата мира после поражения в 1/4 финала от Хорватии в серии пенальти — 2:4.

«Я психологически уничтожен. Это было поражение, которое ранит больше всего. Меня парализовало на 10 минут сразу после финального свистка, потом я не переставая плакал. Больно будет ещё очень долго, к сожалению.

Мы боролись до последнего. Вот кем я горжусь, так это своими партнёрами по команде, у них не было недостатка в целеустремлённости и самоотверженности. Эта команда заслужила, мы заслужили, Бразилия заслужила… Спасибо всем за поддержку нашей сборной. К сожалению, не сложилось», — написал Неймар на своей странице в социальных сетях.

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