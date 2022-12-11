Тен Хаг ответил на вопрос о подписании игрока на замену Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, собирается ли клуб подписывать игрока на замену Криштиану Роналду.

«Да, но только когда мы найдём подходящего футболиста. Мы делаем всё, что в наших силах», — приводит слова специалиста Goal.com.

Ранее Криштиану Роналду в скандальном интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что не уважает Эрика тен Хага. В ноябре «Манчестер Юнайтед» принял решение расторгнуть контракт с португальцем.

Эрик тен Хаг пришёл в клуб летом этого года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков в 14 турах. В ближайшем матче после возобновления сезона манкунианцы сыграют с «Бёрнли» в рамках Кубка лиги.