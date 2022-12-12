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«Размажь их, король!» Рашфорд пожелал удачи Мбаппе после вылета Англии от Франции на ЧМ

«Размажь их, король!» Рашфорд пожелал удачи Мбаппе после вылета Англии от Франции на ЧМ
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Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд пожелал удаче французскому форварду Килиану Мбаппе на чемпионате мира. Ранее Франция обыграла «трёх львов» в четвертьфинале турнира со счётом 2:1.

«Желаю удачи в оставшейся части турнира, брат! Размажь их, король!» — написал Рашфорд в комментариях Мбаппе на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с Марокко, которое на стадии четвертьфинала одержало верх над Португалией — 1:0. Встреча между командами состоится 14 декабря, начало в 22:00 мск. В другом полуфинальном матче сыграют сборные Аргентины и Хорватии — их встреча запланирована на 13 декабря, начало в 22:00 мск. Решающий матч за титул чемпиона мира состоится 18 декабря.

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