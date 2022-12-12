«Размажь их, король!» Рашфорд пожелал удачи Мбаппе после вылета Англии от Франции на ЧМ

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд пожелал удаче французскому форварду Килиану Мбаппе на чемпионате мира. Ранее Франция обыграла «трёх львов» в четвертьфинале турнира со счётом 2:1.

«Желаю удачи в оставшейся части турнира, брат! Размажь их, король!» — написал Рашфорд в комментариях Мбаппе на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с Марокко, которое на стадии четвертьфинала одержало верх над Португалией — 1:0. Встреча между командами состоится 14 декабря, начало в 22:00 мск. В другом полуфинальном матче сыграют сборные Аргентины и Хорватии — их встреча запланирована на 13 декабря, начало в 22:00 мск. Решающий матч за титул чемпиона мира состоится 18 декабря.