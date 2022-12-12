Источник: Анчелотти и Гвардиола — претенденты на пост главного тренера сборной Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола могут возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает UOL sporte.

По информации источника, после увольнения Тите бразильская федерация футбола заинтересована в том, чтобы найти тренера на долгосрочную перспективу, который бы готовил национальную команду к чемпионату мира 2026 года.

Гвардиола продлил контракт с английским клубом, что уменьшило его шансы на работу в сборной Бразилии. Анчелотти же заинтересован возглавить «селесао», однако хочет закончить текущий сезон с «Реалом», после чего перейти к работе на международном уровне. Чтобы нанять Анчелотти, представители бразильской федерации должны будут договориться с «Реалом», так как контракт итальянца с мадридской командой действует до 2024 года.

Также среди претендентов на пост главного тренера пентакампеонов называются наставник «Палмейраса» Абел Феррейра и Фернандо Диниз, возглавляющий «Флуминенсе».

Сборная Бразилии вылетела с турнира, потерпев поражение от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:1, 2:4 пен.).

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