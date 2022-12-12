Руслан Нигматуллин: Франция — самая сильная сборная из оставшихся на ЧМ-2022
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлениях сборной Франции на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Франция сыграла с Англией абсолютно равный матч. Дальше мог пройти любой. Франция хорошо воспользовалась своим моментом, а у англичан сыграл человеческий фактор — Кейн не забил пенальти. Поздравляю французов с заслуженным выходом. Я изначально называл их фаворитами турнира. Они выглядят хорошо даже тогда, когда не забивает Мбаппе. Франция — самая сильная сборная из оставшихся на ЧМ-2022»,— сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Сборная Франции сыграет в 1/2 финала чемпионата мира с национальной командой Марокко. Встреча состоится 14 декабря.
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