Руслан Нигматуллин: Франция — самая сильная сборная из оставшихся на ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлениях сборной Франции на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Франция сыграла с Англией абсолютно равный матч. Дальше мог пройти любой. Франция хорошо воспользовалась своим моментом, а у англичан сыграл человеческий фактор — Кейн не забил пенальти. Поздравляю французов с заслуженным выходом. Я изначально называл их фаворитами турнира. Они выглядят хорошо даже тогда, когда не забивает Мбаппе. Франция — самая сильная сборная из оставшихся на ЧМ-2022»,— сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная Франции сыграет в 1/2 финала чемпионата мира с национальной командой Марокко. Встреча состоится 14 декабря.