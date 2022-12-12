Ловре Калинич: Эмилиано Мартинес — настоящий зверь. Для меня он лучший вратарь в АПЛ

Экс-вратарь «Астон Виллы» Ловре Калинич, ныне выступающий за «Хайдук», высказался о бывшем товарище по английской команде, голкипере сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе в преддверии матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.
«Для меня Мартинес — лучший вратарь в АПЛ. Он блестяще отражал пенальти. Мартинес — трудолюбивый и качественный вратарь. Он настоящий зверь. Он воин, как Перишич. На тренировках Эмилиано выкладывался и всегда отлично работал. Мы редко практиковали 11-метровые удары на тренировках, однако Эмилиано всегда был в этом хорош. Мартинес постоянно говорит перед пенальти, немного провоцирует игроков. Он также хорош в игре ногами и в выходах один на один.
Мартинес и Ливакович лучше всех проявили себя в Катаре. Однако я не стану гадать, кто из них по итогу станет лучшим. Дадим турниру завершиться, после чего будем давать оценки», — приводит слова Калинича Sportske Novosti.
- 12 декабря 2022
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