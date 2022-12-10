Вратарь Аргентины Мартинес нецензурно оскорбил футболистов Нидерландов после пенальти

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес нецензурно оскорбил футболистов национальной команды Нидерландов после завершения послематчевой серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Закрой свой рот, ###### #######! Я ###### вас дважды!» — приводит расшифровку слов Мартинеса Daily Mail.
Мартинес отбил два удара с 11-метровой отметки в послематчевой серии, чем помог Аргентине одержать победу и выйти в полуфинал чемпионата мира в Катаре. Напомним, основное время игры с Нидерландами завершилось вничью 2:2.
Сборная Аргентины сыграет в полуфинале с командой Хорватии. Матч состоится в следующий вторник, 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. Хорваты в своём четвертьфинальном матче обыграли сборную Бразилии, добившись победы также в серии пенальти.
- 10 декабря 2022
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:50
-
12:44
-
12:37
-
12:36
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:13
-
12:08
-
11:56
-
11:52
-
11:47
-
11:47
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:06
-
10:55
-
10:53
-
10:51
-
10:39
-
10:37
-
10:32
-
10:30