Вратарь Аргентины Мартинес нецензурно оскорбил футболистов Нидерландов после пенальти

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес нецензурно оскорбил футболистов национальной команды Нидерландов после завершения послематчевой серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Закрой свой рот, ###### #######! Я ###### вас дважды!» — приводит расшифровку слов Мартинеса Daily Mail.

Мартинес отбил два удара с 11-метровой отметки в послематчевой серии, чем помог Аргентине одержать победу и выйти в полуфинал чемпионата мира в Катаре. Напомним, основное время игры с Нидерландами завершилось вничью 2:2.

Сборная Аргентины сыграет в полуфинале с командой Хорватии. Матч состоится в следующий вторник, 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. Хорваты в своём четвертьфинальном матче обыграли сборную Бразилии, добившись победы также в серии пенальти.

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