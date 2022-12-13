Легенда Марокко: Франция — братская страна, она в наших сердцах и крови

Бывший футболист «Астон Виллы» и «Эспаньола» Мустафа Хаджи, проведший 63 матча в составе сборной Марокко, считает, что Франция является братской страной для марокканского народа. Командам предстоит встретиться в полуфинале чемпионата мира по футболу.
«Футбол должен быть праздником. Прежде всего для меня Франция – братская страна. Так было всегда. С тех пор, как я родился, я слышал о Франции. Франция в наших сердцах, в нашей крови. Франция — наш брат-близнец. Сегодня это используют политики, но для меня Франция и Марокко всегда были двумя братскими странами.
Сегодня я бы предпочёл победу Марокко, конечно, я предпочитаю победу Марокко. Футбол в любом случае не должен переливаться через край и не должен выходить за рамки», — приводит слова Хаджи RMC Sport.
Король Марокко празднует победу сборной с болельщиками. Видеоролик:
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