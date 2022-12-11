Марокко творит историю! Эта команда очень похожа на сборную-чемпиона из 2000-х

Марокко оказалось сильнее Португалии (1:0) в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре. Таким образом марокканцы стали первой африканской сборной, пробившейся в полуфинал чемпионата мира. И пока сказка команды Валида Реграги не закончена, можно искать параллели в прошлом. И они действительно есть.

Марокко на ЧМ-2022 — это Греция на Евро-2004. История очень похожа!

Не удивляйтесь. Параллелей между сборными Марокко-2022 и Грецией-2004 реально много. И тех и других воспринимали как соперника, способного преподнести сюрприз. В обоих случаях так и получилось уже на групповом этапе каждого из турниров.

Греция в группе Евро-2004: обыграли Португалию (2:1), поделили очки с Испанией (1:1) и уступили России (1:2). Вышли в плей-офф вслед за португальцами.

Греция на Евро-2004 Фото: Ben Radford/Getty Images

Марокко в группе ЧМ-2022: победили Бельгию (2:0) и Канаду (2:1) и сыграли вничью с Хорватией (0:0). Вышли в плей-офф с первого места.



Греция в плей-офф Евро-2004: обыграли Францию (1:0) в четвертьфинале, затем Чехию (1:0 – д.в.) в полуфинале и, наконец, Португалию (1:0) в финале.

Греция на Евро-2004 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Марокко в плей-офф ЧМ-2022: победили Испанию по пенальти (0:0, 4:3 – пен.) в 1/8 финала, а затем разобрались с Португалией (1:0). Впереди полуфинал с Францией.

Самое интересное, что в обоих случаях больнее всех досталось как раз португальцам. С греками они были в одной группе на Евро, а затем ещё и отлетели в финале, а марокканцы отомстили за нанесённое в 2018-м поражение 0:1 с таким же счётом за два шага до главного матча ЧМ-2022. Судьба?

Да и по стилю Марокко и Греция похожи: целостность в обороне, ориентация на контратаки, дисциплина – всё это позволяет в отдельно взятых матчах побеждать более классного соперника. И забивать при этом много совсем не обязательно – благодаря сумасшедшей реализации достаточно одного-двух моментов в течение матча. А подвиги Эн-Несири – это практически перформансы Харистеаса!



Голы Греции на Евро-2004: четыре забито и столько же пропущено в группе, три забито и ни одного не пропущено в плей-офф.

Голы Марокко на ЧМ-2022: четыре забито и один пропущен в группе, один забит и ни одного пропущенного (пока) в плей-офф.

Повторит ли Марокко путь Греции? Кажется, что это почти нереально

Важно помнить, что на Евро греки играли на одну стадию плей-офф меньше, чем предстоит марокканцам, если они пробьются в финал. Ну и позиционирование турнира сильно отличается. На чемпионате Европы, помимо топ-сборных, были соперники среднего или, скажем, сопоставимого с Грецией уровня (та же Чехия в полуфинале). На чемпионате мира у Марокко конкуренция тупо выше: сюда изначально приехали лучшие команды со всех континентов.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Марокко встретится с Францией. Этот соперник – самый сложный из всех возможных. Однако давайте не забывать, что на пути к этой стадии команда Реграги уже обыграла Бельгию и Португалию.