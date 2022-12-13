Экс-игрок «Зенита» Матиас Краневиттер вернулся в «Ривер Плейт»

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер стал игроком «Ривер Плейт», сообщает пресс-служба аргентинского клуба.



За «Ривер» Краневиттер уже выступал с 2011 по 2015 год, он провёл за команду 54 встречи. В 2015 году с командой Матиас стал обладателем Кубка Либертадорес.



За «Зенит» футболист играл с 2017 по 2019 год. В футболке сине-бело-голубых аргентинец выходил на поле 29 раз. В 2019 году Краневиттер в составе команды из Санкт-Петербурга стал чемпионом России.



Также футболист защищал цвета «Алетико» и «Севильи», а последним его клубом был мексиканский «Монтеррей».



За национальную команду Аргентины полузащитник провёл девять матчей, в 2016 году в составе сборной он стал серебряным призёром Кубка Америки.

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