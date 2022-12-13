Александр Медведев: бразильцы из «Зенита» не испортили бы картину в своей сборной

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о предстоящих полуфиналах чемпионата мира.



«Футбол интересен своей непредсказуемостью. Если бы заранее, глядя на состав, стоимость игроков и их предыдущие успехи, можно было бы предугадать победителя, то было бы совсем неинтересно. Многие уже ссылаются на то, что все эти сенсации связаны с тем, что чемпионат мира проходит в непривычное зимнее время, но я думаю, что это не так. Просто появились сильные команды со своим планом игры. Пускай это не всегда атакующий футбол, но это – организация, это построение с учетом соперника. И самое главное, что все матчи проходят страстно, напряженно, игроки не жалеют друг друга, играют от первой до последней минуты, а этих последних минут во многих матчах бывало и по десять с лишним.



Сложно однозначно отдать предпочтение Франции или Аргентине, я думаю, это будут настоящие интересные сражения. Конечно, все хотят увидеть большое количество голов, но на этой стадии уже трудно ожидать результатов с большим разрывом. Будут очень плотные, напряженные игры, на мой взгляд.



Я уверен, что бразильцы «Зенита» картину в сборной не испортили бы. Во-первых, они уже «натаскались» играть против оборонительного стиля соперников, с чем постоянно сталкивалась сборная Бразилии, научились преодолевать одноэтажные и даже двухэтажные автобусы. Поэтому явно могли бы помочь.



С Ловреном мы общаемся, но я стараюсь его не отвлекать от концентрации перед матчами. Хочу пожелать ему и всей сборной Хорватии успеха», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».



Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00. Днём ранее состоится другой полуфинальный матч, в котором сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. Финал ЧМ-2022 пройдёт 18 декабря.