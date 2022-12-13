«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Гарначо, Рашфордом и Диогу Дало

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры о новом контракте с 18-летним аргентинским полузащитником Алехандро Гарначо, сообщает журналист Фабрицио Романо. Кроме того, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет, чтобы новые долгосрочные соглашения подписали форвард Маркус Рашфорд и крайний защитник Диогу Дало.
Ранее сообщалось, что «Юнайтед» планирует повысить зарплату молодого аргентинца в 10 раз.
В ноябре Гарначо, который играет за «Манчестер Юнайтед» с октября 2020 года, стал лучшим футболистом команды. Алехандро, являющийся воспитанником мадридского «Атлетико» и родившийся в Испании, предпочёл выступать за сборную Аргентины.
В нынешнем сезоне Гарначо в 11 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал три результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» хочет продлить его контракт до 2027 года. Нынешний истекает через два сезона.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 13 декабря 2022
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