«ПСЖ» предложит Маркусу Рашфорду зарплату в € 1 млн в неделю, если тот перейдёт бесплатно

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, чей контракт с английской командой истекает летом 2023 года. Парижане готовы платить 25-летнему футболисту € 1 млн в неделю, если он перейдёт к ним на правах свободного агента. Об этом сообщает The Sun.
Ранее об интересе к Рашфорду заявил президент парижской команды Нассер Аль-Хелаифи. Он рассказал, что его клуб обязательно свяжется с футболистом в январе, когда он сможет вести переговоры с любыми командами напрямую. По сведениям источника, подобный интерес «ПСЖ» к игроку заставил «Манчестер Юнайтед» активизировать процесс по продлению контракта Рашфорда.
Рашфорд на чемпионате мира в Катаре забил три гола в пяти матчах. Сборная Англии вылетела в четвертьфинале от Франции.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик:
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