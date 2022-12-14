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Хорватский судья: пенальти не было. Слова Пепе имеют смысл — у Аргентины привилегии

Хорватский судья: пенальти не было. Слова Пепе имеют смысл — у Аргентины привилегии
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Хорватский арбитр Бруно Марич усомнился в справедливости пенальти, назначенного в матче полуфинала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

«Я не из тех, кто верит в теории заговора, но должен сказать, что слова Пепе имели смысл. У Аргентины действительно привилегии. Решение арбитра на 32-й минуте заставляет так думать. Пенальти не было. Ливакович не совершал фол. Здесь можно было усмотреть только нарушение на вратаре.

Жаль, что Орсато принял невероятное решение. Решение, которое напрямую повлияло на результат. Несправедливо и недопустимо!» – приводит слова Марича Jutarnji.

Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный на 34-й минуте встречи, и открыл счёт. Аргентина выиграла со счётом 3:0 и вышла в финал.

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