«Зенит» объявил о полноценном трансфере из «Кайрата» защитника Алипа

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте сообщил, что договорился с «Кайратом» о полноценном переходе защитника Нуралы Алипа.



Отмечается, что контракт с футболистом сборной Казахстана действует по схеме «2,5 + 1».



В январе 2022-го Алип получил приглашение пройти просмотр в «Зените». 16 февраля он присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года. В составе «Зенита» Алип провёл 20 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Вместе с «Зенитом» защитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок.



За национальную сборную Казахстана Алип отыграл 22 матча.



Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка после 17 встреч.