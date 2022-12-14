Дмитрий Булыкин: будет лучше, если «Химки» вылетят. Будут наводить порядок в команде в ФНЛ

Бывший форвард «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинет клуб.

«Гогниев может уйти из «Химок»? Для меня ничего нового. Единственное, что хочу понять: «Химки» хотят в футбол играть и остаться в РПЛ или нет, чтобы не мучить всех? С учётом того, что они натворили, будет лучше, если вылетят. Будут наводить порядок в своей команде в ФНЛ.



Однако если сейчас придёт грамотное руководство и тренер, то могут побороться за место в Премьер-Лиге», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона. На счету подмосковной команды 12 очков после 17 проведённых встреч.