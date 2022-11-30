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Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб Спартака Гогниева в «Химках»

Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб Спартака Гогниева в «Химках»
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Российский тренер Ринат Билялетдинов вошёл в штаб Спартака Гогниева в подмосковных «Химках». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

65-летний специалист ранее возглавлял казанский «Рубин» (2015), «СКА-Хабаровск» (2018), «Олимп» Химки (2019-2020), «Олимп-Долгопрудный» (2020) и московскую «Аврору». Последним местом работы стал клуб «Нэфис», где Билялетдинов работал тренером-консультантом.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона. На счету подмосковной команды 12 очков после 17 проведённых встреч. В следующем матче после возобновления чемпионата подопечные Спартака Гогниева сыграют в гостях с «Факелом» (5 марта 2023 года).

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