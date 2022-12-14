Арбитр Федотов: в ворота сборной Франции в 1/2 финала ЧМ следовало назначить пенальти

Российский футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Марокко (1:0, второй тайм).



«В ворота сборной Франции следовало назначить пенальти. Француз неаккуратно обработал мяч и врезался в Буфаля, которому ни за что ещё и карточку показали. Это фол по неосторожности – 11-метровый плюс без показа жёлтой карточки. Как судья мог объяснить это коллегам по VAR – я не знаю. Момент просто очевиднейший. Но это просто политика. Им не нужна сборная Марокко в финале», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, победитель этой встречи сыграет в финале со сборной Аргентины (18 декабря).