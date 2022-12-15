Кроос: с такой карьерой, как у Месси, было бы неплохо, если бы он стал чемпионом мира
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«За кого буду болеть в финале чемпионата мира? Если говорить о личных причинах, то в сборной Франции играют два моих товарища по команде (полузащитники Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. — Прим. «Чемпионата»). С другой стороны, я должен быть честен. С такой карьерой, как у Месси, было бы неплохо, если бы он стал обладателем титула чемпиона мира», — приводит слова Крооса Real Total.
Сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира 2022 года с национальной командой Франции. Игра состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.
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