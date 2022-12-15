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Зеедорф: хочу увидеть финал чемпионата мира с голами Месси и Мбаппе

Зеедорф: хочу увидеть финал чемпионата мира с голами Месси и Мбаппе
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Бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.

«Аргентина является примером: у неё нет лучших игроков, но это очень конкурентоспособная команда, агрессивная и компактная. И у них есть Лионель Месси. Я могу сказать то же самое о Франции, потому что у них есть игроки, схожие по уровню с аргентинскими — может быть, немного выше — и есть Килиан Мбаппе. Французы уже давно играют друг с другом и являются действующими чемпионами.

Это будет отличный финал, где сыграют две действительно очень хорошие команды. Месси заслуживает этого за всё, что он отдал футболу. Я хочу финал, где Месси и Мбаппе забьют по голу, но в качестве победителя выбираю Аргентину. Пусть они выиграют со счётом 2:1», — приводит слова Зеедорфа Sport.es.

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