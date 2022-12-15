«Енисей» решил уволить главного тренера Горлова. Клуб идёт на четвёртом месте в ФНЛ

Руководство «Енисея» приняло решение об отставке главного тренера команды Артёма Горлова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к руководству красноярского клуба. Фаворитом на освобождающийся пост является тренер Вадим Гаранин.



Ранее Гаранин уже работал в «Енисее» в 2022 году, а летом возглавил «Сочи». В конце первой части чемпионата 52-летний специалист ушёл в отставку. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 17 встреч.



«Енисей» располагается на четвёртой строчке в таблице Мелбет Первой лиги, заработав 34 очка за 20 матчей. Горлов работал в клубе с начала сезона-2022/2023. В последний раз красноярцы играли в РПЛ в сезоне-2018/2019.