«Енисей» решил уволить главного тренера Горлова. Клуб идёт на четвёртом месте в ФНЛ
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Руководство «Енисея» приняло решение об отставке главного тренера команды Артёма Горлова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к руководству красноярского клуба. Фаворитом на освобождающийся пост является тренер Вадим Гаранин.
Ранее Гаранин уже работал в «Енисее» в 2022 году, а летом возглавил «Сочи». В конце первой части чемпионата 52-летний специалист ушёл в отставку. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 17 встреч.
«Енисей» располагается на четвёртой строчке в таблице Мелбет Первой лиги, заработав 34 очка за 20 матчей. Горлов работал в клубе с начала сезона-2022/2023. В последний раз красноярцы играли в РПЛ в сезоне-2018/2019.
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