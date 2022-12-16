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Самая высокооплачиваемая футболистка английской Суперлиги получила травму

Самая высокооплачиваемая футболистка английской Суперлиги получила травму
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Футболиста «Арсенала» Вивианне Мидема получила серьёзную травму во время матча группового этапа женской Лиги чемпионов с «Лионом».

Спортсменка получила травму ноги в борьбе с полузащитницей «Лиона» Дамарис Эгурролой. Спортсменку пришлось уносить с поля на носилках.

Матч завершился победой «Лиона» со счётом 1:0.

«Я ещё не разговаривал ни с ней, ни с врачами. Но я думаю об этом. Конечно, я обеспокоен случившимся, но мы должны были оставаться сосредоточенными во время игры и фокусироваться на своей игре, так что, к сожалению, у меня нет информации о её состоянии», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Йонаса Эйдевалла The Athletic.

Мидема является самой высокооплачиваемой футболисткой английской Суперлиги.

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