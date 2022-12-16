Самая высокооплачиваемая футболистка английской Суперлиги получила травму

Футболиста «Арсенала» Вивианне Мидема получила серьёзную травму во время матча группового этапа женской Лиги чемпионов с «Лионом».



Спортсменка получила травму ноги в борьбе с полузащитницей «Лиона» Дамарис Эгурролой. Спортсменку пришлось уносить с поля на носилках.



Матч завершился победой «Лиона» со счётом 1:0.



«Я ещё не разговаривал ни с ней, ни с врачами. Но я думаю об этом. Конечно, я обеспокоен случившимся, но мы должны были оставаться сосредоточенными во время игры и фокусироваться на своей игре, так что, к сожалению, у меня нет информации о её состоянии», — приводит слова главного тренера «Арсенала» Йонаса Эйдевалла The Athletic.



Мидема является самой высокооплачиваемой футболисткой английской Суперлиги.