«Этот Евро — полный отстой». Турнир стал кошмаром для одной из лучших футболисток мира

«Весь этот турнир — полный отстой для меня. Я не могу это проигнорировать или сказать как-то иначе. Я пыталась отдать всё своей команде. Думаю, что могу гордиться тем, что была в состоянии дать хоть что-то. Но сейчас я чувствую только разочарование», — сказала Мидема после вылета сборной Нидерландов в четвертьфинале Евро-2022. В субботу Франция победила голландок благодаря реализованному пенальти в дополнительное время (1:0).

Мидема отыграла полный матч и получила большое количество критики в соцсетях. Правда, она совсем не заслужила эту критику. Евро-2022 стал для неё полным кошмаром, но не по её вине.

Хорошая весна и плохое лето

Вивианне — легенда сборной Нидерландов и лучшая бомбардирка за всю историю команды. На её счету 94 гола в 112 матчах. А ещё она лидер по голам в английской Суперлиге, 74 гола.



В конце мая нападающая продлила контракт с лондонским «Арсеналом», за который играет с 2017 года. Она отвергла предложения других европейских клубов, в том числе главных ньюсмейкеров прошедшего сезона, испанской «Барселоны». По новому контракту Мидема стала самой высокооплачиваемой футболисткой чемпионата Англии — её зарплата составит £ 250 тыс. в год.

Вивианне Мидема в «Арсенале» Фото: Kate McShane/Getty Images

«Почему я отказала «Барселоне»? Это очень сильный клуб, но в Англии — сильнейший чемпионат, в котором нет проходных матчей. Мне хочется биться за три очка в каждой игре. Думаю, испанская лига когда-нибудь к этому придёт, но сейчас там нет такой конкуренции», — сказала Мидема после продления контракта.



Мидема была одной из лучших футболисток домашнего для Нидерландов Евро-2017. Она забила четыре гола — два из них в финале турнира (4:2), которые принесли голландкам трофей. На ЧМ-2019 её голы становились решающими (Нидерланды дошли до финала), а на Олимпийских играх в Токио голландка побила олимпийский рекорд по количеству голов, забив 10 мячей в четырёх матчах.

Вивианне Мидема Фото: Naomi Baker/Getty Images

Она должна была стать одной из главных звёзд Евро-2022. Большая часть болельщиков, как из Англии, так и из Нидерландов, купили билеты, чтобы посмотреть именно на её игру. Но всё пошло не по плану.

120 минут на поле сразу после коронавируса

Мидема сыграла полный матч в первом туре группового этапа Евро, он завершился ничьей с Швецией. А после него сдала положительный тест на коронавирус. Победы нидерландок над Португалией (3:2) и Швейцарией (4:1) случились без её участия.



15 июля Мидема отмечала свой 26-й день рождения в полной изоляции. Команда пришла поздравить её к окнам отеля. Это выглядело очень мило и грустно одновременно. Мидема плакала, когда слушала праздничные песни от своих подруг и тренерского штаба.

Мидема удалось выздороветь к четвертьфинальному матчу со сборной Франции. Без тренировок и времени на реабилитацию она вышла в старте и отыграла все 120 минут этой встречи. Француженки вырвали путёвку в полуфинал благодаря пенальти, заработанному в дополнительное время.

Она нанесла три удара по воротам и пробежала более 12 километров. Было видно, как ей тяжело физически.

Вивианне Мидема после матча Франция — Нидерланды Фото: Naomi Baker/Getty Images

«Если вы собираетесь обвинить в поражении Вивианне Мидема — вы невежественны и футбол не для вас», — написал один из пользователей «Твиттера» в защиту футболистки.

«Я опустошена, — сказала Мидема, когда путь сборной Нидерландов на Евро-2022 был завершён. — Я просто хочу домой».