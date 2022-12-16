Капелло: Месси ходил пешком в первых матчах ЧМ, у Мбаппе есть сила и скорость

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции, сравнив лидеров команд Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
«Как я вижу финал Аргентина — Франция? Это не только противостояние стран, но и противостояние Месси и Мбаппе. Месси первые игры ходил практически пешком, но он очаровал меня своей игрой против Хорватии. Тогда мы увидели Месси времён «Барселоны». На стороне Франции Килиан Мбаппе, у которого есть всё: сила, скорость и прежде всего цель. Я ожидаю захватывающий финал с несколькими голами и не исключаю, что всё решится в дополнительное время или в серии пенальти», — приводит слова Капелло Marca.
Мбаппе забил пять голов и сделал две голевые передачи в шести матчах чемпионата мира. У Месси тоже пять голов в шести матчах, аргентинец отдал три результативных паса.
Финал пройдёт в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022
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