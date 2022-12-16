«Арис» без Кокорина сыграл вничью с «Олимпиакосом»
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Сегодня, 16 декабря, состоялся матч между «Арисом» из Лимасола и «Олимпиакосом». Команды играли на стадионе «Олимпиакоса». Противостояние завершилось со счётом 0:0, команды не забили голов.
Российский нападающий лимасольского клуба Александр Кокорин пропустил матч 15-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» встретился с «Олимпиакосом» из Никосии. До этого российский нападающий пропустил матчи с «Анортосисом» (2:0) и АЕЛом (0:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеском матче «Ариса» с греческим ПАОКом.
«Арис» после 15 встреч занимает четвёртую строчку в турнирной таблице нынешнего розыгрыша чемпионата Кипра, набрав 31 очко. «Ларнака» с 34 очками лидирует в чемпионате. АПОЭЛ (33) занимает второе место.
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