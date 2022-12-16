Мемфис Депай отказался от трансфера в «Галатасарай»

Форвард «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай отказался от перехода в турецкий «Галатасарай», сообщает Mundo Deportivo.



Турки проявляют большую заинтересованность в переходе игрока и выходили на связь с его агентами, но Депай намерен остаться в «Барселоне» до конца контракта, который истекает летом.



До старта чемпионата мира в Катаре Мемфис имел множество предложений от разных клубов о переходе в январское трансферное окно, а «Барселона» была не против отпустить игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но футболист остался в команде.



После возвращения с турнира Депай проведёт беседу с главным тренером сине-гранатовых Хави и постарается понять, почему его карьера в клубе не получилась успешной.



В составе сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре форвард в пяти матчах забил один гол.

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