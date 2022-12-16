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Мемфис Депай отказался от трансфера в «Галатасарай»

Мемфис Депай отказался от трансфера в «Галатасарай»
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Форвард «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай отказался от перехода в турецкий «Галатасарай», сообщает Mundo Deportivo.

Турки проявляют большую заинтересованность в переходе игрока и выходили на связь с его агентами, но Депай намерен остаться в «Барселоне» до конца контракта, который истекает летом.

До старта чемпионата мира в Катаре Мемфис имел множество предложений от разных клубов о переходе в январское трансферное окно, а «Барселона» была не против отпустить игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но футболист остался в команде.

После возвращения с турнира Депай проведёт беседу с главным тренером сине-гранатовых Хави и постарается понять, почему его карьера в клубе не получилась успешной.

В составе сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре форвард в пяти матчах забил один гол.

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