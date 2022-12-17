Источник: возвращение Нюбеля в «Баварию» может не состояться

Мюнхенская «Бавария» намерена вернуть находящегося в аренде во французском «Монако» вратаря Александра Нюбеля на замену травмированного Мануэля Нойера.
Возвращение Нюбеля в «Баварию» может не состояться, сообщает Sky Sports. 26-летний вратарь не собирается возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает тренер вратарей Тони Тапалович.
Однако «Бавария» не собирается увольнять Тапаловича. При этом мюнхенцы по-прежнему поддерживают контакт с «Монако» по Нюбелю, но рассматривают и другие варианты.
Ранее стало известно, что голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, катаясь на лыжах, повредил нижнюю часть бедра. Операция прошла успешно, однако вратарь не сыграет за клуб до конца сезона. В текущем сезоне 36-летний Нойер сыграл 16 матчей за мюнхенскую «Баварию», в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл «на ноль».
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