Сергей Кирьяков: «Химки» и «Торпедо» однозначно покинут РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков поделился мнением о потенциальных вылетевших по итогам нынешнего сезона РПЛ.
«Торпедо» однозначно вылетит. Тут двух мнений быть не может. С трудом верю, что команда очень хорошо усилится, и в оставшихся 13 матчах будет побеждать. Вряд ли это произойдет. Автозаводцам стоит готовиться к играм в Первой лиге. В «Химках» бардак. Непонятно, остается ли Гогниев. Сейчас команда улетела на сборы, но это показуха. Они демонстрируют, что хотят побороться, но не более того. Если не будет никакой организации в клубе, то бардак в «Химках» продолжится. «Локомотив» отстает на 6 очков от «Пари НН». Я с «Арсеналом» был в похожей ситуации. Нас списывали после 18 туров, когда было всего 12 очков. Потом мы совершили подвиг. «Локомотив» не должен вылететь. «Химки» и «Торпедо» однозначно покинут РПЛ.
«Факел»? Непонятная ситуация с этим клубом. Это домашняя команда, которая бьется за честь города, болельщиков. Не хватает исполнительского мастерства. В крайнем случае, у «Факела» в стыковых матчах будет шанс остаться. «Пари НН» еще под вопросом. У клуба до сих пор непонятная ситуация с тренером», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».
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