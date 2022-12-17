Защитник «Ахмата» Журавлёв перейдёт в «Торпедо»
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Защитник «Ахмата» Юрий Журавлёв перейдёт в московское «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок подпишет контракт с московским клубом на 2,5 года.
26-летний центральный защитник грозненской команды сыграл в 12 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт один забитый мяч и одну результативную передачу. В Кубке России Журавлёв сыграл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Грозненский «Ахмат» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. Московское «Торпедо» идёт на последнем, 16-м месте, набрав лишь шесть очков после 17 матчей. У автозаводцев лишь одна победа в РПЛ.
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