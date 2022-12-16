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Гендиректор «Ахмата» анонсировал приобретение нескольких футболистов зимой

Гендиректор «Ахмата» анонсировал приобретение нескольких футболистов зимой
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о трансферных планах команды на зимнее трансферное окно.

«На сегодняшний день никто не ушёл и никто не пришёл. Работа ведётся в обоих направлениях. Новички будут, и не один.

Ожидать ли в команде игроков из Африки, которые сыграли на чемпионате мира? Мы рассматриваем разные направления из того, что может устроить нас, что может устроить футболистов, учитывая, что страна под санкциями», – приводит слова Айдамирова Metaratings.

Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова».

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