Сын Месси написал трогательное письмо отцу и сборной Аргентины перед финалом ЧМ

Тиаго, старший сын нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, написал трогательное письмо отцу и национальной команде перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией.

10-летний мальчик написал песню, посвящённую Месси и Аргентине, которую его мама выложила на своей странице в социальной сети:

Фото: Из личного архива Антонелы Ракуццо

Я родился в Аргентине,

Земле Диего и Лионеля

И детей Мальвинских островов,

Я буду помнить это всегда.

Я не могу тебе это объяснить,

Потому что ты этого не поймёшь.

Финалы, которые мы проиграли,

Я плакал о них столько лет.



Но теперь это в прошлом,

Потому что на «Маракане»

В финале с Бразилией

Папа снова выиграл.

Мальчики,

Мы нашли веру,

Я хочу, чтобы мы выиграли третий,

Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.

И Диего,

Который смотрит на нас с неба,

Дон Диего и его мать

Аплодируют Лионелю.

Мальчики...

Теперь мы вернулись к мечте.

Я хочу, чтобы мы выиграли третий,

Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.

Матч Аргентины и Франции состоится завтра, 18 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси: