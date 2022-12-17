Гвардиол — о награде лучшему молодому игроку ЧМ: буду счастлив, даже если мне её не дадут

Центральный защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал победу его команды в матче за третье место чемпионата мира с Марокко (2:1), а также рассказал, что думает о возможном получении им награды лучшему молодому игроку турнира.
«Мы знали, что должны быть сосредоточены и заслужить третье место. Счастливы вернуться с бронзовыми медалями. Награда лучшему молодому игроку турнира? Меня она не интересует. Я завоевал бронзу, и мне этого достаточно. Если мне её дадут, прекрасно. Но я буду так же счастлив и в том случае, если мне её не дадут», — приводит слова Гвардиола Sport.es.
Йошко Гвардиол провёл в составе сборной Хорватии все семь встреч, в которых выходил в стартовом составе, и ни разу не был заменён. На его счету только один забитый мяч — в матче с Марокко.
- 18 декабря 2022
-
01:01
-
00:47
-
00:35
-
00:23
- 17 декабря 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:34
-
23:26
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:20
-
22:12
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:05