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Гвардиол — о награде лучшему молодому игроку ЧМ: буду счастлив, даже если мне её не дадут

Гвардиол — о награде лучшему молодому игроку ЧМ: буду счастлив, даже если мне её не дадут
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Центральный защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал победу его команды в матче за третье место чемпионата мира с Марокко (2:1), а также рассказал, что думает о возможном получении им награды лучшему молодому игроку турнира.

«Мы знали, что должны быть сосредоточены и заслужить третье место. Счастливы вернуться с бронзовыми медалями. Награда лучшему молодому игроку турнира? Меня она не интересует. Я завоевал бронзу, и мне этого достаточно. Если мне её дадут, прекрасно. Но я буду так же счастлив и в том случае, если мне её не дадут», — приводит слова Гвардиола Sport.es.

Йошко Гвардиол провёл в составе сборной Хорватии все семь встреч, в которых выходил в стартовом составе, и ни разу не был заменён. На его счету только один забитый мяч — в матче с Марокко.

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