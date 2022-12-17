Йошко Гвардиол: не уверен, был ли пенальти, но это уже не имеет значения
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Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал победу своей команды в матче за третье место на ЧМ-2022.
«Многие из нас даже не осознают, что мы сделали. Мы показали, что всё возможно, когда ситуация самая сложная. Трудно описать это чувство. Я следил за игрой сборной четыре года назад и видел, насколько это сложно для наших футболистов. Эту победу я посвящаю своим родителям — без них меня бы здесь не было. Мы с нетерпением ждём возвращения в Загреб и празднования с нашими семьями.
Не уверен, был ли пенальти. Контакт с моей ногой был, но сейчас это уже не имеет значения», — приводит слова Гвардиола Index.
Сборная Хорватии выиграла у Марокко мо счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали ЧМ-2022.
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