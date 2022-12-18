Гари Невилл: оставить Саутгейта в сборной — правильное решение
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Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл прокомментировал решение Футбольной ассоциации Англии продолжить сотрудничество с тренером Гаретом Саутгейтом.
«Думаю, это правильное решение. Когда я слышал, что это будет обсуждаться во время Нового года, мне казалось неверным оставлять проблему в подвешенном состоянии.
Мы хорошо сыграли на турнире, хорошо играли против Франции. Думаю, мы были лучшей командой в тот вечер, но в футболе такое бывает. Мы всегда хотим найти козла отпущения, кого-то обвинить, но в этот раз, по моему мнению, это сделать невозможно», — сказал Невилл в интервью Sky Sports.
Сборная Англии завершила выступление на ЧМ-2022, проиграв сборной Франции со счётом 1:2 в четвертьфинале ЧМ.
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