Месси поцеловал Кубок мира
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Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поцеловал Кубок мира во время церемонии награждения лучших игроков турнира.
Аргентинцы в финальном матче встречались со французами и одержали победу в серии пенальти. Основное время завершилось со счётом 2:2. В дополнительное время команды вновь обменялись голами.
На этом турнире Месси забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе — в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель отличился в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 в серии пенальти), Хорватии (3:0) и дважды в ворота Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Четыре мяча нападающий забил с 11-метровой отметки.
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