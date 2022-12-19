Эмилиано Мартинес попросил «минуту молчания» в память Мбаппе после финала ЧМ

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес попросил «минуту молчания» в память французского нападающего Килиана Мбаппе после финальной встречи на чемпионате мира — 2022.
Ранее в этом году нападающий «ПСЖ» Мбаппе заявил, что южноамериканский футбол не так развит, как в Европе. Из-за этого вратарь Мартинес раскритиковал Мбаппе перед встречей в финале чемпионата мира.
«Мбаппе недостаточно разбирается в футболе. Он никогда не играл в Южной Америке. Если у вас нет такого опыта, возможно, лучше не говорить об этом. Но это не имеет значения. Мы отличная команда», — приводит слова Мартинеса Sport Bible.
Вчера, 18 декабря, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.
Как Месси танцевал с Кубком мира на столе:
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