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Сергей Пиняев высказался о победе в премии «Первая Пятёрка»

Сергей Пиняев высказался о победе в премии «Первая Пятёрка»
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Футболист самарских «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев прокомментировал завоевание почётной премии «Первая пятёрка» по итогам 2022 года.

«Действительно очень приятно здесь оказаться. Приятно получить для меня важную премию.

Как я стал футболистом? Все было уже в ДНК: дедушка и папа были тренерами и футболистами. Мне было три года, я уже начал ежедневно тренироваться с ребятами на пять-шесть лет старше», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла).

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