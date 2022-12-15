Громкие трансферы в РПЛ прямо в разгар ЧМ-2022! Пиняев и Глушенков переходят в топ-клуб

Сейчас все болельщики пристально следят за чемпионатом мира, однако в российском футболе тоже есть интересные вещи, пусть и не такого масштаба. Проваливший первую часть сезона «Локомотив» близок к приобретению сразу двух игроков «Крыльев Советов».
11 декабря «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» направил предложение «Крыльям Советов» по трансферу сразу трёх футболистов — Сергея Пиняева (18 лет), Максима Глушенкова (23) и Романа Ежова (25). В контрактах каждого футболиста прописана сумма отступных. Позднее стало известно, что самарский клуб отклонил предложение железнодорожников.
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И вот теперь источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что стороны близки к завершению сделки. Правда, речь идёт не о трёх, а о двух футболистах. Как только стороны согласуют все детали сделки, состав «Локомотива» пополнят Пиняев и Глушенков. За обоих игроков московский клуб выплатит прописанные в контрактах отступные.
Два футболиста обойдутся «Локомотиву» в 400 млн рублей — по 200 млн за каждого. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, а наши источники информацию подтверждают. При этом, по нашей информации, у московского клуба сейчас есть определённые финансовые сложности. Железнодорожники не готовы покупать игроков, а только брать их в аренду с правом последующего выкупа. В случае с двумя футболистами «Крыльев» договорились, что отступные выплатят в рассрочку.
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Ключевую роль в сделке сыграли бывшие менеджеры академии «Чертаново» Сергей Хабаров и Дмитрий Поляцкин. В настоящий момент они курируют «Локомотив». И Пиняев, и Глушенков начинали свой путь в большом футболе именно в составе «Чертаново». То же самое касается и Ежова.
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подчеркнул, что уход двух игроков стал был для него потерей: «На эту тему мне пока нечего ответить. Предложение в клуб было, но дальше пока комментировать нечего. Уход Пиняева и Глушенкова стал бы для меня потерей. Если они уйдут, то мы будем искать, как их заменить. Жизнь на этом не останавливается».
Пиняев перешёл в «Крылья» летом 2021 года. Сначала юного футболиста пригласили на просмотр, а затем заключили контракт. В первой части этого сезона Сергей отыграл 15 матчей (РПЛ и Кубок России) и показал неплохие цифры — четыре гола и три результативные передачи. Позднее Пиняев стал обладателем премии «Первая пятёрка», то есть его признали лучшим молодым футболистом РПЛ. В ноябре этого года дебютировал в сборной России. Пиняев выходил на поле в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном — обе встречи завершились без голов.
Сергей Пиняев (справа) с составе сборной России
Фото: rfs.ru
Глушенков покинул «Чертаново» в январе 2019-го и перебрался в «Спартак». Московский клуб владел правами на игрока в течение трёх с половиной лет, однако за это время Максим отыграл за основную команду всего лишь 11 матчей. «Спартак» регулярно отдавал Глушенкова в аренду — дважды он уходил в «Крылья», один раз — в «Химки». В нынешнем сезоне Максим забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач в 21 матче во всех турнирах. В сентябре 2022-го года дебютировал за сборную России — отыграл 45 минут в матче с Кыргызстаном (2:1).
Добавим, что в конце года «Локомотив» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Михаил Галактионов, ранее работавший в «Пари НН». И Пиняев, и Глушенков играли под его руководством в составе молодёжной сборной России.
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