Пиняев: Роналду или Месси? Все смотрели финал ЧМ-2022 и понимают, кто лучший футболист
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев считает форварда сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.
«Роналду или Месси? Мне не стоит отвечать: все смотрели позавчера финал чемпионата мира и понимают, кто лучший футболист прямо сейчас. Роналду — один из лучших в истории.
Хотел бы получить пас от Лионеля Месси. Хотелось, побывать с ним в одной команде и посмотреть, как он думает», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
На чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины завоевала трофей, обыграв в финале сборную Франции (3:3 доп.вр., 4:2 пен.). Сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Марокко (0:1).
Танец Месси с чеком на $ 10 млн после победы на ЧМ-2022. Видеоролик:
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