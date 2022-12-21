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Пиоли: Ибрагимович никогда не бывает удовлетворён. Он требует большего от себя и от других

Пиоли: Ибрагимович никогда не бывает удовлетворён. Он требует большего от себя и от других
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о нападающем команды Златане Ибрагимовиче.

«У Златана превосходный интеллект. Он знает, как погружаться в незнакомую для него реальность. Когда Златан пришёл в клуб, «Милан» не был командой, которая готова выиграть чемпионат Италии. Он понял, как следует действовать, когда нужно быть более жёстким или помогать партнёрам по команде.

Нахождение Златана в команде отражается на нас только положительно. Он никогда не бывает удовлетворён, в этом проявляются его характер и сила. Он всегда требует большего от себя и от других. Что бы ни было, мы надеемся, что он вскоре снова сможет играть. Чемпионы в первую очередь чемпионы в мыслях – они одержимы тем, чтобы добиться максимума во всём», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

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